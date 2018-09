Tau, buona la prima: vittoria con l'Orentano in Coppa Toscana

La prima partita di Coppa Toscana porta i colori amaranto del Tau Calcio Altopascio, che vince per 2 a 0 contro l'Orentano sul campo di casa.

Ci pensa Leonardo Vanni, al 42' del primo tempo, a sbloccare la situazione a vantaggio del Tau: traversone di Paoletti e inserimento centrale di Vanni che schiaccia diretto in porta. Il secondo tempo si apre con l'espulsione di Principe (dopo dieci minuti dalla ripresa) per doppia ammonizione, che lascia gli uomini di mister Cristiani in 10.

La partita prosegue in modo equilibrato, fino al 40' del secondo tempo, quando Lunardini mette a segno la seconda rete.

Domenica prossima si scontreranno Orentano e Marginone, mentre il Tau Calcio giocherà mercoledì 19 settembre, dopo la prima di campionato, contro il Marginone.

ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO - GSD ORENTANO CALCIO: 2 - 0

Marcatori: Vanni Leonardo (42' - primo tempo), Lunardini Maycol (40' secondo tempo)

Formazioni

Tau calcio: Daviddi, Paoletti, Lunardini, Giardini, Franceschi, Michelotti, Bruni, Vanni Leonardo, Guidi, Biggi, Principe, Bertenni, Biondi, Del Sarto, Vannucci, Pieri, Tognotti, Sardelli, Lenci, Vanni Andrea.

Orentano: Guidi, Giani, Nelli, Tiberi, Ricci, Pardossi, Cirillo, Mussolino, Cecchi, Franchini, Campus, Piermaria, Menichinelli, Lo Souleymane, Casini, Rugani, Cilindro, Centoni, Ramacciotti, Ruglioni.

Fonte: Ufficio stampa

