Cambia orario il Centro di Raccolta di via del Marrucco

A partire dal prossimo 10 Settembre e senza alcun aggravio di spesa per il Comune e quindi per i cittadini, il Centro di Raccolta di via del Marrucco a Calcinaia modificherà il suo orario e rispetto a quello precedente sarà aperto 4 ore e 20 minuti in più alla settimana con la bella novità che l’unico giorno di chiusura sarà la domenica.

Infatti anche il Mercoledì (finora giorno di chiusura della stazione) pomeriggio il CDR sarà aperto dalle ore 13.30 alle ore 19.30.

Una misura adottata per venire incontro alle esigenze degli utenti.

Il nuovo ora che vi riportiamo qua sotto entrerà in vigore a partire da Lunedì 10 Gennaio e prolungherà la possibilità di conferire rifiuti presso la stazione ecologica:

* Lunedì – CDR aperto dalle ore 13.30 alle ore 19.30

* Martedì – CDR aperto dalle ore 13.30 alle ore 19.30

* Mercoledì – CDR aperto dalle ore 13.30 alle ore 19.30

* Giovedì – CDR aperto dalle ore 7.30 alle ore 13.30

* Venerdì – CDR aperto dalle ore 7.30 alle ore 13.30

* Sabato – CDR aperto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle ore 19.30

* Domenica - Chiuso

Ogni provvedimento adottato in campo ambientale è volto a migliorare la raccolta dei rifiuti del Comune che già con l’introduzione della tariffa puntuale, ha dato risultati sono molto confortanti. Il Comune di Calcinaia è infatti costantemente sopra quota 80% di differenziata, il rifiuto indifferenziato è in netto calo e questo porterà indubbi benefici dal punto di vista ambientale.

Vale infine la pena sottolineare dal mero punto di vista economico la scontistica prevista per chi porta i suoi rifiuti alla stazione ecologica, il numero di posti di lavoro in più che ha creato la raccolta porta a porta e il netto risparmio che hanno in bolletta coloro che esporranno un numero limitato di volte il mastello grigio dell’indifferenziato.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Calcinaia