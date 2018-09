Carabinieri si improvvisano pompieri per tir in fiamme a Livorno

I primi soccorsi al tir in fiamme nelle strade di Livorno sono stati dati dai carabinieri poco prima delle 7 di questa mattina in via di Levante. I carabinieri hanno notato che il mezzo pesante stava transitando con le ruote del rimorchio bloccate. Dopo averlo fatto parcheggiare in una piazzola, oltre al fumo si vedevano uscire anche le fiamme. Una volta esaurite le cariche degli estintori del tir e della gazzella dei carabinieri, sono stati chiamati i pompieri per mettere in sicurezza l'area. La situazione era molto pericolosa visto che il mezzo aveva da poco fatto il pieno di carburante.

