Cevoli, in arrivo il campino polivalente: fissata l'inaugurazione

Sarà inaugurato sabato 8 settembre, alle 11.00, il campino polivalente di Cevoli, nel Comune di Vicopisano, alla presenza del Sindaco Juri Taglioli, dell'Assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici Andrea Taccola e della Giunta.

Seguirà una partita tra i ragazzi del basket Vicopisano.

"Invitiamo - dice il Sindaco Taglioli - la cittadinanza a vedere la nuova struttura e in particolare i bambini e i ragazzi del nostro territorio che vogliono provare il nuovo campo a partecipare all'inaugurazione". "Il campino è un luogo di sport, di incontro e di aggregazione importante per la comunità e per i nostri ragazzi - spiega l'Assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici, Andrea Taccola - tanto che l'esigenza di recuperarlo, già nei piani dell'Amministrazione Comunale, è emersa chiaramente durante il percorso partecipativo Bene (in) Comune. Siamo molto contenti di aver potuto restituire alla cittadinanza un bene a cui tiene così tanto".

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa

