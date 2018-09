Festa dell'Aria, parte l'iniziativa a Capannori

Tutto pronto per l’edizione 2018 della Festa dell’Aria. Domani (martedì) alle ore 15 all’aeroporto di Capannori si aprirà ufficialmente la manifestazione con il briefing generale, davanti ai piloti, del XXXI Campionato italiano di volo in mongolfiera. La competizione nazionale, che torna per la seconda volta a Capannori (la prima si era tenuta nel 2016), vedrà sfidarsi sui cieli di Capannori dieci mongolfiere.

Sette sono le gare per decretare il pilota di mongolfiera più bravo d’Italia. Si svolgeranno mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 alle ore 7 e alle ore 17.30 e sabato 8 alle ore 7.00. La cerimonia di premiazione ci sarà sabato 8 alle ore 13.

Alla Festa dell’Aria 2018, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Aero Club Lucca, Aero Club d’Italia, Aeroclub Volovelistico Toscano e Scuola Paracadutismo di Lucca, sarà anche possibile assistere al Campionato italiano di acrobazia aerea in aliante (7-9 settembre), al Trofeo aerostatico internazionale Città di Capannori (7-9 settembre) e al Campionato italiano di acrobazia a motore (14-16 settembre).

Altri appuntamenti attesi sono il Balloon Glow, lo spettacolo notturno di illuminazione delle mongolfiere di sabato 8 alle ore 21 e il volo vincolato in mongolfiera gratuito e accessibile anche alle persone con disabilità di domenica 9 alle ore 19.

Durante tutta la manifestazione saranno allestite aree parcheggio gratuite nelle vicinanze dell’aeroporto. Inoltre sabato 8 settembre dalle ore 19 all’1 sarà attivo un servizio navetta gratuito dall’area Pip di Carraia (via Tazio Nuvolari) all’aeroporto di Capannori.

L’ingresso è gratuito.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa

