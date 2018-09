Feste Medievali e Rinascimentali, che ne pensi? Vota il sondaggio di gonews.it

I borghi toscani sono lo scenario perfetto per le Feste medievali e rinascimentali che punteggiano il calendario nell'arco dell'intero anno, ma in particolar modo durante l'estate e nelle prime settimane di settembre. I piccoli borghi e le cittadine toscane offrono agli appassionati e ai turisti decine di eventi organizzati, con sfilate, rievocazioni, fiere.

Non manca la intramontabile tradizione del palio, come nel caso del Palio del Cerro di Cerreto Guidi, che quest'anno ha festeggiato il suo primo mezzo secolo, con una splendida sfilata rinascimentale che ha incantato centinaia di persone lo scorso 31 agosto, una vera e propria istituzione toscana.

Anche Firenze con il suo Torrione dei Brozzi ha la sua festa medievale di metà settembre, che anima le strade, le piazze, le corti e i vicoli dell’antico borgo di Brozzi, giunta ormai alla sua dodicesima edizione.

La Festa Medievale 'longobarda' di Staffoli, alla sua ottava edizione, ha fatto rivivere domenica 2 settembre nella frazione di Santa Croce sull'Arno, la battaglia fra romani e longobardi con circa 200 comparse.

Ancora sabato 1 e domenica 2 settembre, la Festa medievale di Salamarzana a Fucecchio, alla sua nona edizione, ha visto le rievocazioni di antichi mestieri, gli accampamenti militari, i musici ad animare il centro storico di Fucecchio, tappa fondamentale della via francigena.

La festa medievale di Vicopisano, alla sua ventitreesima edizione, organizza spettacoli, botteghe che offrono vino rubo e falconieri, oltre al rito delle streghe.

E ancora la festa forse più nota d'Italia, Monteriggioni Di Torri Si Corona, alla sua XXVIII edizione.

Molte altre ancora le feste medievali che attirano curiosi, turisti e appassionati da ogni angolo del Paese e dall'estero.

Per il sondaggio di questa settimana gonews.it chiede ai suoi lettori di esprimersi proprio sulle Feste medievali e rinascimentali che tanto sono care alla Toscana. Vi ricordiamo che si può votare da oggi, lunedì 3 settembre alle 13 del 10 settembre.

Ecco le opzioni tra cui scegliere per rispondere alla domanda: "Feste Medievali e Rinascimentali, che ne pensi?"

Mi piacciono, sono ben organizzate;

Non le approvo;

Ce ne sono troppe.



Feste medievali e rinascimentali, che ne pensi?

Tutte le notizie di Toscana