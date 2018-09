Festival FloReMus, ecco l’Ensemble Cinquecento in 'Musica invictissima'

Nell’ambito di «FloReMus. Rinascimento Musicale Fiorentino», festival organizzato da L’Associazione L’Homme Armé, Martedì 4 settembre alle 21.15 nella Biblioteca di Michelozzo all’interno del Museo di San Marco (piazza San Marco, Firenze) si esibisce l’Ensemble Cinquecentoin Musica invictissima. Armonie per una dinastia asburgica. Musiche di Jacobus Vaet e Jacobus Regnart.

La composizione pan-Europea dell‘Ensemble Cinquecento (i suoi membri - Terence Wey, controtenore; Achim Schulz e Tore Tom Denys, tenori; Timothy Scott Whiteley, baritone; Ulfried Staber, basso - provengono da Austria, Belgio, Inghilterra, Germania e Svizzera) richiama le cappelle imperiali del XVI secolo, i cui membri venivano scelti per la loro abilità tecnica e interpretativa tra le istituzioni musicali europee più prestigiose. Fondato a Vienna nell‘ottobre 2004, l‘ensemble si è velocemente fatto conoscere e viene oggi considerato uno dei migliori ensemble vocali europei. L‘ensemble Cinquecento ambisce a far conoscere il repertorio vocale delle corti dell’Austria Imperiale del XVI secolo ad un più vasto pubblico così come ad eseguire un’ampia varietà di polifonia rinascimentale in modo da illustrare al pubblico la diversità caleidoscopica degli stili compositivi esistenti in quel periodo in tutta Europa.

www.hommearme.it Biglietto euro 18, ridotto 12; corsisti FloReMus euro 5. I biglietti prenotati, data la capienza limitata degli spazi, vanno ritirati 30 minuti prima dell’inizio dei concerti. Informazioni e prenotazioni: tel. 055 695000/3396757446 informazioni@hommearme.it

Programma del concerto

GREGORIANO Videns Dominus, a 5 voci

JACOBUS VAET Videns Dominus, a 5 voci

(c.1529 –1567)

ANONIMO Christ ist erstanden (melodia Leise), a 5 voci

JACOBUS REGNART Dalla Missa Christ ist erstanden, a 5 voci

(c.1540 – 1599) Kyrie- Gloria, a 5 voci

JACOBUS VAET O quam gloriosum, 4 voci

Filiae Jerusalem, a 5 voci

JACOBUS REGNART Dalla Missa Christ ist erstanden, a 5 voci

Credo, a 5 voci

- - - - -

JACOBUS VAET Magnificat Sexti Toni, a 3-5 voci

JACOBUS REGNART Dalla Missa Christ ist erstanden, a 5 voci

Sanctus, a 5 voci

JACOBUS VAET Musica Dei donum, a 5 voci

JACOBUS REGNART Dalla Missa Christ ist erstanden, a 5 voci

Agnus Dei, a 5 voci

JACOBUS VAET Miserere mei, Deus, a 5 voci

Salve regina, a 4-5 voci

ENSEMBLE CINQUECENTO

Terence Wey, controtenore

Achim Schulz, tenore

Tore Tom Denys, tenore

Timothy Scott Whiteley, baritono

Ulfried Staber, basso

«FloReMus. Rinascimento Musicale Fiorentino»

L’Homme Armé

In collaborazione con:

Fondazione CRF

Regione Toscana

Institut Français de Florence

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole onlus

Estate Fiorentina

Polo Museale della Toscana

