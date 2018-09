Consulenza gratuita sui funghi, apre lo sportello della Asl Toscana sud est

La stagione dei funghi sta per iniziare e l'Ispettorato Micologico del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est comunica che da oggi, lunedì 3 settembre, i tecnici della Prevenzione -micologi garantiscono il servizio di consulenza gratuita ai cittadini.

L’obiettivo è di prevenire le intossicazioni da funghi tossici e velenosi che si verificano puntualmente ogni anno durante la stagione fungina. Si raccomanda ai cittadini di sottoporre sempre al controllo tutti i funghi raccolti o regalati. Solo il micologo, infatti, può determinarne la loro commestibilità o tossicità.

I funghi devono essere presentati al controllo in contenitori rigidi e forati (tipo cestini) e devono essere:

* interi (non recisi o tagliati, non spezzettati, non lavati, non raschiati o comunque privi di parti essenziali al loro riconoscimento)

* puliti da terriccio, foglie e/o altri corpi estranei

* in buono stato di conservazione

In provincia di Siena ecco giorni e orari di apertura:

Siena: presidio strada del Ruffolo - lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 10 alle 13 (tel. 0577 536680 e 0577 536650);

Val d’Elsa: Poggibonsi, presidio via della Costituzione 30 – lunedì, dalle 11.30 alle 13 (tel. 0577 994028);

Amiata senese: Abbadia San Salvatore, via Verdini 1 – lunedì, dalle 8.30 alle 9.30 (tel. 0577 782371, 782372);

Valdichiana senese: Torrita di Siena, via Maestri 1 – lunedì dalle 14.30 alle 15.30 (0577 535461, 535474, 535475);

L'accesso agli Sportelli Micologici è consentito nei giorni e negli orari indicati. Al di fuori degli stessi, e compatibilmente con le esigenze di servizio, è possibile usufruire del servizio di consulenza micologica prendendo appuntamento telefonico.

Fonte: Ausl Toscana Sud Est

