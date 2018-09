La ginnastica energetica che aiuta corpo e mente: un mese gratis con il Centro Studi Discipline Orientali

Un corso al Centro Studi Discipline Orientali (via Limitese, 130b - Spicchio, Vinci) dedicato agli adulti che vogliono mantenersi in forma con una antica forma di ginnastica dolce. Parliamo del Duan Gong, la 'ginnastica energetica' pensata per il mantenimento e il miglioramento della salute psicofisica. Il corso avrà inizio lunedì 17 settembre, la quota di iscrizione annuale è di soli 10 euro mentre per due lezioni settimanali si pagano 23 euro, diventano 30 per tre appuntamenti. Ma la notizia più importante è che il primo mese di prova sarà gratuita!

La 'ginnastica energetica' si basa su esercizi che agiscono sia sull’apparato muscolare che articolare migliorando elasticità, mobilità, equilibrio e stabilità. Essa è in grado di prevenire e migliorare tutte quelle problematiche che possono comparire in certi momenti della nostra vita e che non ci consentono di vivere il quotidiano in maniera attiva come mal di schiena, cervicale, ecc... Inoltre, abbinando al movimento anche il respiro permette di scaricare lo stress e tensioni quotidiane.

I corsi di 'ginnastica energetica' sono rivolti principalmente a due fasce di età ben distinte tra loro, la prima fascia è composta da persone con un età media che oscilla tra i 45 e i 55 anni, mentre la seconda fascia comprende partecipanti a partire dai 55 anni in poi.

I vantaggi della 'ginnastica energetica' sono molteplici;

- ritarda nel tempo il normale processo d’invecchiamento del corpo

- tiene sotto controllo il problema del soprappeso dovuto alla sedentarietà

- previene e attenua i fastidiosi sintomi della menopausa

Tre gli aspetti principali curati durante le lezioni.

L'aspetto energetico: precisi movimenti associati a tecniche respiratorie particolari permettono di sincronizzare il flusso energetico e di favorirlo. Seguendo i concetti alla base della medicina tradizionale cinese, la ginnastica energetica migliora l'elasticità di tendini e articolazioni, favorendo tutti gli apparati del corpo, la risposta immunitaria e il benessere generale

L'aspetto motorio: aumenta l'equilibrio, la coordinazione e la stabilità agendo sul tono posturale.

L'aspetto psico-emotivo: agisce sulla componente mentale, riducendo le noie legate all'ansia. In più, cambia il modo di affrontare le sfide della vita, in virtù di una ritrovata autostima e gioia di vivere.

