Riqualificazione del Mandela Forum, sopralluogo dell’assessore Vannucci

Proseguono i sopralluoghi dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione negli impianti sportivi fiorentini. Oggi è stata la volta del Nelson Mandela Forum dove si è concluso l’intervento per l’impermeabilizzazione della copertura, mentre sono ancora in corso i lavori di efficientamento energetico con la sostituzione della centrale termica. Presente il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi.

“E’ stata un’estate importante per gli impianti sportivi fiorentini – ha detto l’assessore Vannucci – In tutti i quartieri della città le strutture sono state interessate da piccoli o grandi lavori di riqualificazione e ammodernamento, oltre a interventi per la realizzazione di nuovi impianti sportivi. Anche al Mandela Forum i lavori procedono nel migliore dei modi per offrire sempre maggiore efficienza, in un impianto dagli standard già elevatissimi”.

Gli interventi, a cura del gestore, riguardano il rifacimento del manto impermeabilizzante sul tetto del Mandela Forum (circa 6mila metri quadrati) per un importo di oltre 190mila euro e la sostituzione delle due caldaie a servizio della sala principale presenti nell’impianto dal 1985 con centrali di nuova generazione a risparmio energetico. Per questo intervento, valutato in 203mila euro, l’associazione ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana di circa 82mila euro.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

