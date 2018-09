LeU nel cuore della Toscana, al via la festa a Certaldo Alto

Diversi gli incontri e i dibattiti in programma dedicati al tema del lavoro, dell’inclusione scolastica, del diritto alla salute, del futuro della sinistra nei territori della nostra regione e non solo. Tra gli ospiti in programma: Pietro Grasso, senatore di LeU (domenica 9 settembre, ore 18.00); Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana (giovedì 6 settembre, ore 21.00); Stefano Fassina, deputato di LeU; Francesco Laforgia , senatore di LeU; Tommaso Nencioni, vicepresidente di Senso Comune (mercoledì 5 settembre, ore 21.00); Rosy Bindi, Ministro della Sanità e della Famiglia nei governi dell’Ulivo (venerdì 7 settembre, ore 21.00); i sindaci Alessio Biagioli , Lorenzo Falchi, e Giulio Mangani (giovedì 6 settembre, ore 18.00). La capogruppo di Articolo Uno Mdp in Regione Serena Spinelli, la coordinatrice di Sinistra Italiana Toscana, Daniela Lastri (domenica 9 settembre).

“Parlare insieme di unità e di sinistra oggi può sembrare paradossale, ma non è mai stato così necessario. È una sfida che spetta a noi portare avanti, partendo dai temi che stanno al centro della vita delle persone, come il lavoro e la sanità; questioni su cui negli ultimi vent’anni i governi, di destra o di centrosinistra, hanno espresso politiche che molti faticano a distinguere e a cui il governo gialloverde finge di dare risposte - spiega Denise Latini, coordinatrice di Articolo Uno MdP dell’Empolese Valdelsa - La festa a Certaldo Alto, che organizziamo per il secondo anno, sarà l’occasione per discutere e confrontarsi sul futuro della sinistra, dei nostri territori, della Toscana e non solo, perché parleremo anche di quale Europa vogliamo costruire. In questi anni l’aumento delle disuguaglianze, l’insicurezza per il futuro, la perdita dei diritti conquistati in anni di lotte, hanno lasciato attecchire profondamente il populismo nelle classi medio-basse, fra i lavoratori, in gran parte di quelli che nella sinistra avevano sempre trovato una speranza di cambiamento. Oggi assistiamo quotidianamente a una propaganda che consapevolmente mistifica la realtà, dirottando l’attenzione dai problemi veri a una pericolosa lotta tra ultimi e penultimi. Così si rafforzano i pochi, i forti, i sicuri, coloro che la crisi non l’hanno nemmeno vista. Noi vogliamo rappresentare invece i molti, coloro che in questi anni hanno perso reddito, lavoro, certezze, coniugando al futuro i valori della solidarietà, dell’uguaglianza, della libertà, dell’onesta, della giustizia sociale – conclude Datini - La sinistra ha il dovere di organizzarsi e costruire un’alternativa: un progetto di riscatto comune per il Paese. E deve farlo anche in Toscana, dopo le sconfitte recenti, dando gambe a una proposta credibile, che possa tornare ad essere voce e strumento del popolo per l’emancipazione di tutte e di tutti”.

Di seguito il programma della festa.

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.

Mercoledì 5 settembre

Ore 21.00 LAVORO E DIRITTI “L’Europa che non c’è, la sinistra che vogliamo”

Intervengono: Stefano Fassina, deputato LeU; Francesco Laforgia, senatore LeU; Tommaso Nencioni, vicepresidente Senso Comune. Coordina Denise Latini, coordinatrice Empolese Valdelsa Articolo Uno Mdp.

Giovedì 6 settembre

Ore 18.00 AMMINISTRATIVE 2019. “Riconquistare la fiducia perduta”. Assemblea aperta.

Intervengono: Alessio Biagioli, sindaco di Calenzano; Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino; Giulio Mangani, sindaco di Montespertoli. Coordina Filippo Fossati, coordinamento nazionale Articolo Uno Mdp.

Ore 21.00 Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana intervistato da Raffaele Palumbo, giornalista di Controradio

Venerdì 7 settembre

Ore 21.00 DICA 833: 40 ANNI DI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Intervengono Rosy Bindi, già Ministro della Sanità; Serena Spinelli, capogruppo Articolo Uno Mdp in Regione Toscana e coordinatrice di Articolo Uno Mdp Toscana; Giancarla Casini, segretaria Camera del lavoro metropolitana di Firenze CGIL. Coordina Cecilia Carmassi, comitato promotore nazionale LeU.

Sabato 8 settembre

Ore 18.30 INCLUSIONE SCOLASTICA. Opportunità per il successo formativo di tutti.

Intervengono Simone Cavari, dirigente scolastico Isis Volta-Gobetti (Bagno a Ripoli); Alessandro Rapezzi, responsabile FLC CGIL; Enrico Panzi, presidente Società della Salute area fiorentina nord ovest; Marino Lupi presidente Autismo Toscana. Coordina Daniela Lastri, coordinatrice regionale SI Toscana.

Ore 21.30 Intrattenimento musicale e karaoke con Giulia Conti.

Domenica 9 settembre

Ore 18.00 PIETRO GRASSO, senatore Liberi e Uguali intervistato da Massimo Vanni, giornalista de La Repubblica. Introducono Serena Spinelli, capogruppo in Regione Toscana e coordinatrice di Articolo Uno Mdp Toscana e Daniela Lastri, coordinatrice regionale SI Toscana.

Ore 20.30 Cena con Pietro Grasso nei locali della festa.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Certaldo