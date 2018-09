Lo Sbaracco raddoppia, due fine settimana dedicati ai 'saldi super'

Quest’anno lo “Sbaracco” raddoppia. L’estate volge ormai al termine ed è giunto pertanto il momento per i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Castelfiorentino di liquidare le rimanenze offrendole al pubblico a prezzi stracciati. Così per due fine settimana (venerdì e sabato, rispettivamente 7-8 settembre, 14 e 15 settembre, fino alle ore 20.00) si svolgerà nel centro di Castelfiorentino “Lo Sbaracco”, durante il quale i commercianti assumeranno la veste insolita di ambulanti organizzando decine di banchi di fronte ai loro negozi, con tanti articoli di marca e di qualità scontati in misura davvero allettante.

Quattro giorni all’insegna dei “saldi sui saldi”, dunque, che trasformeranno il centro storico in un piccolo bazar all’aperto, dove ci sarà la possibilità di curiosare liberamente per arricchire il proprio guardaroba personale, rinnovare la casa con piccoli arredi a poco prezzo, confezionare anzitempo un regalo, scovare articoli impensati, godere di uno shopping di qualità all’aperto, prima dell’arrivo del freddo.

Organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” in collaborazione con la Confesercenti e il Comune di Castelfiorentino, lo “Sbaracco” si svolgerà nel primo venerdì e sabato (7 e 8 settembre) in concomitanza con la settimana dell’AVIS, che coincide - venerdì 7 settembre – con la “Festa della Rificolona”, un appuntamento molto sentito da tutti i bambini.

Come si ricorderà, la Rificolona affonda le sue origini nelle masse rurali che un tempo scendevano da Bivigliano e da Vallombrosa in piazza SS Annunziata (Firenze) e che durante le ore notturne, per illuminare il cammino, utilizzavano un lampioncino fai da te circondato da un involucro di carta. Giunti a Firenze, spesso i contadini venivano circondati da numerosi bambini, che si divertivano a canzonarli. Di qui il legame tra la rificolona e i bambini (e la filastrocca irriverente che tutti conosciamo) da cui è poi nata la manifestazione.

L’appuntamento per la costruzione delle “rificolone” è fissato alle 17.30 di venerdì 7, mentre nel dopocena – dalle ore 21.00 - è in programma la festa con la sfilata della Filarmonica “G. Verdi” (prevista anche una distribuzione di palloncini).

Sabato 8 settembre, inoltre, “Lo Sbaracco” si svolgerà in contemporanea alla vigilia di “Festa Insieme”, altra iniziativa settembrina del volontariato castellano: dalle ore 17:00 sarà aperta l'area laboratoriale dedicata alle famiglie nello spazio antistante il Teatro del Popolo, in piazza Gramsci: associazioni e negozianti proporranno una serie di attività creative, nelle quali i bambini potranno cimentarsi insieme ai genitori, ai nonni e ai loro coetanei.

Lo sbaracco sarà ripetuto, quindi, nel successivo fine settimana (venerdì 14 e sabato 15 settembre).