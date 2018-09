Manovre di primo soccorso, corsi a novembre e dicembre a Pisa

Proseguono all'ospedale di Cisanello, a Pisa, (Centro di simulazione medica, edificio 103) i corsi sulle manovre di primo soccorso riservati al personale non sanitario. Ecco le date in programma: 5 Novembre 2018 (ore 14.30 -19.30) e 5 Dicembre 2018 (ore 8.30 -13.30). Si tratta di corsi Blsd-Basic life support/defibrillation, diretti a formare appunto chi abbia interesse a imparare le manovre rianimatorie di base e quelle di disostruzione delle vie aeree nell'adulto e nel bambino. Gli obiettivi sono rendere forte il primo anello della catena della sopravvivenza, che in generale è proprio quello più debole, determinando quindi positivamente il decorso successivo in mani esperte.

I corsi rilasciano una doppia certificazione: dell'Aha-American Heart Association e della Regione Toscana, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Dae-defibrillatore semiautomatico esterno al personale laico.

Le lezioni sono tenute da istruttori (medici e infermieri) tutti certificati da Aha e sono diretti dalla dottoressa Alda Mazzei, responsabile del Centro di simulazione dell'Aoup.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Pisa