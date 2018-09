Miss Montecatini, nuova sinergia con lo sport locale

Mercoledì 5 settembre seconda semifinale di Miss Montecatini 2018 alle Terme Tettuccio. In questa seconda giornata si sceglieranno le altre dodici finaliste che il 12 settembre cercheranno di aggiudicarsi la fascia più ambita. Gaia Pardini affiancherà di nuovo nella conduzione dello spettacolo Andrea Spadoni, dopo il positivo debutto della scorsa settimana. Un anno da Miss le hanno conferito disinvoltura e spigliatezza con il microfono sia davanti alla telecamera che davanti ad un folto pubblico.

In questo secondo appuntamento continueranno le sinergie con lo sport locale. Dopo il Montecatini Calcio approderanno sul palco della manifestazione altre due società, il Montecatini Basketball che presenterà alla stampa e ai tifosi la Prima Squadra iscritta al campionato nazionale di serie B e la Futsal Pistoia – C.S. Gisinti Montecatini (calcio a 5) che quest'anno giocherà al Palaterme le partite casalinghe del campionato di serie A2. Un super lavoro per le ragazze che oltre a sfilare per il concorso dovranno accompagnare gli atleti sulla passerella e fare gli onori di casa. A fine serata, tra quelle che passeranno il turno, saranno elette due Miss che rappresenteranno le due società e saranno invitate al Palazzetto per le partite casalinghe.

Altra novità della seconda semifinale sarà la presenza al Tettuccio di una postazione di Be Funk Radio, una web radio che trasmetterà in diretta alcuni momenti della serata, oltre ad occuparsi della colonna sonora e di fare alcune interviste con i DJ David Ventura e Christian Rinaldi. Ospite anche la cantante Shamira Romano che quest'estate ha debuttato con un suo inedito di cui ha scritto la musica. Ad intrattenere il pubblico anche le ballerine dell'Accademia di Balletto DAEDALUS di Pescia, applauditissime nelle due esibizioni della prima serata.

Il look delle Miss quest'anno è affidato al salone Sandro e Stefano parrucchieri-estetica di Montecatini, che si sono dimostrati subito in sintonia con le concorrenti, creando il giusto feeling per realizzare acconciature e trucco in linea con la loro personalità e le loro sicurezze. E creando il giusto clima di allegria e spensieratezza malgrado i tempi sempre serrati.

Appuntamento alle Terme Tettuccio per l'ultima semifinale a partire dalle ore 20.30. Ingresso libero ma con possibilità di prenotare posti al bordo della passerella telefonando al 347 0754061.

Fonte: Ufficio Stampa

