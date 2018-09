I vigili del fuoco della Toscana ancora impegnati nel recupero di animali in difficoltà. Questa volta siamo a Grosseto, in località Casotto dei Pescatori. I pompieri questa mattina sono intervenuti per recuperare una mucca finita in un canale di irrigazione. Il bovino era impossibilitato a risalire, per cui gli sono state poste le imbragature ed è stato sollevato fino alla terra ferma. L'intervento è riuscito senza problemi.

