Parcheggia lo scooter e lo ritrova nel Terzolle, indaga la polizia

È tornata a casa nella zona di piazza Dalmazia a Firenze, e ha parcheggiato il suo scooter. Il mattino dopo, non lo ritrovava al solito posto, ma l'amara sorpresa è stato ritrovarlo nel letto del vicino torrente Terzolle. La giovane, proprietaria dello scooter, ha chiamato la polizia, che sta indagando sull'accaduto. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Alcuni residenti avrebbero raccontato di essere stati svegliati nella notte da un forte rumore, ma di non aver capito che cosa fosse avvenuto. Nella zona dove è accaduto l'atto di vandalismo, sono posizionate alcune telecamere di videosorveglianza, che sono al vaglio degli investigatori per risalire all'autore o agli autori.

