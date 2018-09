Il regista pratese Santi premiato alla Biennale del Cinema di Venezia

"Il premio al regista pratese Tommaso Santi deve essere motivo di orgoglio per la nostra città ed è a nome di tutta Prato che gli rivolgono i miei complimenti e anche un personale ringraziamento per aver raccontato in 14 minuti un tema tanto complesso". Così il sindaco Matteo Biffoni commenta il premio premio MigrArti (promosso dal ministero per i Beni Culturali) per la miglior sceneggiatura al corto "Krenk", proiettato oggi in anteprima al 75° Mostra del Cinema di Venezia.

Krenk, il corto ideato scritto e diretto da Santi, ha come protagonista un nuovo alunno proveniente da un mondo sconosciuto che affronta la sfida dell'integrazione in una nuova scuola. Ad aiutarlo dovrà essere un compagno di origine cinese, appena diventato cittadino italiano: una classe come le tante della nostra città, la carica emotiva che vivono i bambini e la capacità di superare i propri timori e capire che ognuno è diverso. "Santi ha portato nel cinema la quotidianità delle nostre scuole e aver scelto di girare il corto alla primaria Collodi è un gesto di amore verso la propria città e i suoi cambiamenti - sottolinea il sindaco Biffoni -. Mi auguro che attraverso Krenk si possa anche raccontare meglio a chi non conosce Prato la bellezza di quello che accade nelle nostre scuole, dove basta affacciarsi in una classe per trovarci il mondo intero".

Pratese anche la società di produzione, la Kove, e la realizzazione in collaborazione con Cieli Aperti e la scuola primaria Collodi.