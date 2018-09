Settembre Limitese, spazio al Cinema all'Aperto

Tutto pronto per l’appuntamento con il “cinema in piazza” nell’ambito del “Settembre Limitese”.

Martedì 4 settembre, dalle 21,00, arriverà in piazza Fucini “L’Ape del teatrodante Carlo Monni” di Campi Bisenzio con il suo “CINEMA ALL’APERTO” in collaborazione con il Comune, nell’ambito di un progetto supportato dalla Città Metropolitana di Firenze.

Sarà proiettato il film d’animazione “Oceania” (2016, regia di Ron Clements e John Musker), rivolto principalmente ai bambini e alle famiglie e, secondo molti, una pellicola tra le più originali della Disney negli ultimi anni. La trama si dipana attraverso il viaggio di crescita personale di Vaiana, che si imbatte nel semidio del vento e del mare ora in disgrazia Maui che la guida nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Insieme, i due attraversano l’oceano in un viaggio pieno d’azione e di rischi per portare a termine l’antica ricerca dei suoi antenati e della sua identità.

L’ingresso sarà gratuito e vicino allo schermo verrà sistemato un punto ristoro che venderà pop corn e zucchero filato.

Tutte le notizie di Capraia e Limite