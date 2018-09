Settembre Quarratino, Luca Barbarossa in concerto gratuito

Entrano nel vivo gli appuntamenti del Settembre Quarratino 2018, con i festeggiamenti tradizionali per il giorno del patrono cittadino che si svolgeranno nel corso dell’intera giornata di martedì 4 Settembre, e con il concerto gratuito in piazza Risorgimento di Luca Barbarossa previsto per la sera di mercoledì 5 settembre.

Martedì 4 settembre

Si rinnova l’appuntamento con la tradizione per la giornata dedicata ai festeggiamenti in onore della Madonna della Cintola, patrono di Quarrata: come di consueto, la mattina, dalle 9 alle 12, nel campo sportivo della Chiesa di S. M. Assunta, si svolgerà la Fiera del Bestiame. Dalle 17 alle 24 via Montalbano ospiterà il mercato straordinario, mentre dalle 18 alle 24 in piazza A. Fabbri si svolgerà la Fiera...del Gusto, con showcooking, degustazioni e vendita di prodotti tipici. Le novità di questa edizione saranno la possibilità di fare un percorso degustativo fra le bancarelle e gli show cooking in programma nella piazza coperta Sala Vangucci del Polo Tecnologico. Il percorso comprenderà assaggi dei prodotti tipici dei vari espositori: basterà acquistare presso il gazebo di SlowFood gli "slow", una monetina virtuale corrispondente all'euro, con cui comprare le varie portate della degustazione presso le singole bancarelle. Nella piazza coperta - Sala Vangucci del Polo Tecnologico, invece, lo Chef Moreno Ianda e il Maître chocolatier Faccendi Francesco, diletteranno i presenti con Show Cooking dolci e salati. La manifestazione è organizzata dal Comune di Quarrata in collaborazione con Slow Food Pistoia, con il contributo della Banca Alta Toscana e con il patrocinio della Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Camera di Commercio di Pistoia, Centro Commerciale Naturale di Quarrata, Strada dell'Olio e del vino del Montalbano, Confcommercio Pistoia e Prato, Confesercenti Pistoia, Confartigianato Imprese Pistoia, Cna Pistoia, Cia, Confagricoltura e Coldiretti Pistoia. Quest'anno la manifestazione vanta anche la collaborazione della Vannucci Piante, che curerà l'allestimento a verde della piazzetta. La serata si chiuderà con il concerto in piazza Risorgimento della Filarmonica Giuseppe Verdi (ore 21), seguito dalla tombola a cura di Avis Quarrata. Non mancherà il tradizionale spettacolo pirotecnico alle 23.30 allo stadio.

Mercoledì 5 settembre

Farà tappa a Quarrata il nuovo tour di Luca Barbarossa “Roma è de tutti”, con un concerto gratuito in piazza Risorgimento. Il cantautore si esibirà mercoledì 5 settembre a partire dalle 21.30 sul palco centrale del Settembre Quarratino, proponendo, oltre al suo repertorio storico, anche i brani del suo nuovo lavoro discografico, uscito lo scorso febbraio. Tra le canzoni più famose del nuovo album figura il successo “Passame er sale”, con il quale il cantautore ha partecipato all'edizione di Sanremo di quest’anno, aggiudicandosi la settima posizione. Il concerto è organizzato dal Comune di Quarrata ed è ad ingresso libero.

Fonte: Comune di Quarrata

