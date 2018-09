Tenta la fuga con i vestiti rubati, arrestata 41enne al centro commerciale

Una 41enne albanese residente a Prato è stata arrestata ieri mattina per tentato furto aggravato al centro Ipercoop di Massa e Cozzile. Nel negozio H&M erano state viste due persone dopo aver rubato alcuni capi di abbigliamento. Aveva agito assieme al figlio 18enne il quale è stato denunciato per favoreggiamento. Avevano portato via 360 euro di vestiti: durante il controllo dello scontrino perché le barriere antitaccheggio hanno fatto suonare l'allarme, il giovane ha urlato e gesticolato permettendo alla madre di scappare. Gli agenti del commissariato di Montecatini sono riusciti a bloccarla e ad arrestarla. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e la donna è finita agli arresti domiciliari.

