Torna il 'Trofeo Riccardo Neri'

Manca poco alla partenza dell' "11° TROFEO RICCARDO NERI" la gara podistica e passeggiata, evento annuale in memoria di Riccardo Neri, il calciatore diciassettenne tragicamente scomparso con l'amico Alessio nel centro sportivo Mondo Juve di Vinovo a Torino nella gelida sera del 15 dicembre 2006.

L'evento a scopo benefico è organizzato dall'associazione Neri-Ferramosca con il patrocinio del comune di Gambassi Terme e del Circondario Empolese Valdelsa, in collaborazione della Polisportiva il Giglio di Castelfiorentino, della Palestra Oasi di Certaldo e del Circolo Arci Casenuone di Gambassi Terme.

Nata nel ricordo di Riccardo e Alessio e da sempre impegnata in progetti rivolti a bambini malati e meno fortunati, l'associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca, invita a partecipare per contribuire ai progetti di solidarietà e per ricordare insieme questi due meravigliosi ragazzi che non hanno potuto realizzare il propro sogno.....

Ritrovo alle ore 8 al Campo Sportivo Case Nuove di Gambassi Terme per le iscrizioni alla Gara Podistica di Km 13,500 per i tesserati , oppure alla Passeggiata di Km. 5 o Km. 13,500 aperta a tutti.

Partenza ore 9.15 per tutti i partecipanti Iscrizione da € 3,00 o € 5,00 con pacco gara .

Tanti i premi per vincitori e ricco buffet all'arrivo per tutti i partecipanti.

Maggiori informazioni nel volantino allegato ..........o contattando su info@riccardoealessio.it l'associazione NERI-FERRAMOSCA che vi attende numerosi.

