Verifica sul fiume Arno e sui fossi di Troghi e Pancrazi a Rignano

Nel corso della mattinata, il vicesindaco Tommaso Cipro ha partecipato a un sopralluogo con i tecnici della Polizia Provinciale di Firenze al fine di verificare lo stato dell’arte della sponda rignanese dell’Arno prima dell’arrivo della stagione delle piogge.

“I risultati sono stati buoni perché non sono state rilevate situazioni di criticità e sulla sponda del fiume non c’era sporcizia”, commenta Cipro. “E’ stata anche l’occasione per visionare lo stato del Ponte e per visionare i lavori effettuati dal Consorzio di Bonifica da un punto di vista inedito come quello dal fiume”, continua.

Il tratto percorso è stato dal Ponte di Rignano fino al Ponte del Pian dell’Isola nel territorio di Figline e Incisa.

Inoltre è stato analizzato anche lo stato del letto del fiume, dove tramite strumentazioni specifiche è stato verificato che al momento non vi sono né alberatura od ostacoli, mentre la profondità media misurata è stata di 2,5 metri. “Il letto del fiume è risultato pulito”, conclude Cipro, “con un paio di punti in cui si raggiungono anche i 5 metri di profondità”.

Nella stessa giornata sono state fatte verifiche anche presso il fosso Pancrazi e il fosso di Troghi, i cui lavori di pulizia sono partiti nei giorni scorsi e sono attualmente in fase di esecuzione.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Rignano sull'Arno