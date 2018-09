Scoperto dalla polizia municipale un mercato abusivo nel Quartiere 4. Le pattuglie del reparto antidegrado sono intervenuti, questa mattina, in via Bertoldo di Giovanni. Alla vista degli agenti i venditori si sono dati alla fuga abbandonando la merce, poi sequestrata: 472 articoli tra scarpe, abbigliamento vario, borse e accessori per la casa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

