Aeroporto Firenze, a Sesto il Consiglio comunale non approva il Masterplan

Aeroporto Firenze, Consiglio comunale di Sesto Fiorentino delibera parere contrario al Master Plan

Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino ha approvato nella seduta di oggi, martedì 4 settembre, la delibera di presa d’atto del parere contrario al progetto “Master Plan 2014-2029 Aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze in vista della Conferenza dei Servizi convocata per il prossimo 7 settembre.

Il documento è stato approvato con 18 voti favorevoli (Sinistra Italiana, Per Sesto, Insieme cambiamo Sesto - Per Sesto Bene Comune, Movimento 5 Stelle), 1 contrario (Forza Italia) e 5 astenuti (PD).

Fonte: Comune di Sesto Fiorentino - Ufficio Stampa

