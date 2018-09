Al via i lavori per la riqualificazione del parco termale a Montecatini

Inizieranno mercoledì 5 settembre i lavori per la riqualificazione del parco termale a Montecatini. L’amministrazione ha stanziato 500.000 euro per il primo lotto di interventi, il secondo arriverà a breve grazie al contributo del Cipe (altri 500.000 euro).

Complessivamente 1 milione di euro, una cifra molto significativa come hanno ricordato sindaco Bellandi e vicesindaco Rucco: “Mai la nostra pineta aveva visto un investimento del genere”.

La manutenzione riguarderà l’intera area: si comincia con il rifacimento dei vialetti e con l’asfaltatura di viale Tamerici, viale del Rinfresco e viale della Torretta, le tre “stradine” principali del parco termale, tra cui quello che dalla giostra conduce al parco dello stabilimento omonimo. Poi sarà la volta della sostituzione dei lampioni, e del rifacimento dell’arredo. Gli interventi porteranno anche alla sostituzione delle panchine e dei cestini rovinati, oltre che alla piantumazione di 54 alberi per “rifornire” di essenze via via tagliate per motivi di salute.

La successiva tranche dei lavori indirizzerà le risorse verso “una fruibilità più moderna del parco termale, con attrazioni per adulti, bambini e i servizi igienici, spesso richiesti dagli stessi cittadini”.

Il cantiere, secondo quanto previsto dal progetto, dovrebbe andare avanti per 120 giorni, e quindi concludersi a fine 2018, ma il parco termale rimarrà sempre accessibile. La conferma arriva da Paola Catani, responsabile del settore progettazione del Comune: “Procederemo con chiusure parziali in modo da consentire sempre l’utilizzo della pineta”.

Fonte: Comune di Montecatini Terme - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montecatini Terme