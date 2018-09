Alia, ecco le modalità di raccolta di carta e cartone

Il piano di riorganizzazione dei servizi della concessione di Ato, nell’attuale fase transitoria, prevede per la raccolta di carta e cartone l’adozione del sistema “porta a porta” sul territorio comunale di Montecatini Terme, escluse le case sparse, per ottenere una migliore qualità del materiale.

Per questo motivo, sono stati rimossi alcuni vecchi cassonetti precedentemente dedicati a questa raccolta. Ogni famiglia dovrà esporre la cesta fornita da Alia, davanti alla propria abitazione nel giorno di raccolta previsto.

Per tutte le utenze domestiche la raccolta viene svolta una volta alla settimana:

· il martedì nella zona Nord Ovest: compresa a Nord della ferrovia fino a viale Fedeli;

· il mercoledì nella zona Sud: compresa a Sud della ferrovia;

· il giovedì nella zona Nord Est: compresa a Nord della Ferrovia fino a viale Diaz compresi Montecatini Alto, Nievole e frazioni collinari.

Il calendario con il dettaglio dei giorni di raccolta per ogni singola strada sarà a breve consultabile sul sito di Alia (www.aliaspa.it) oppure può essere richiesto all’Ufficio Ambiente del Comune (0572/918604). Le famiglie che ancora non sono in possesso della cesta per la raccolta della carta, possono ritirarla presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune in viale della Libertà 4.

Per le strutture ricettive, pubblici esercizi, negozi e utenze non domestiche del centro, il servizio di raccolta viene svolto tutti i giorni da lunedì a sabato con esposizione in strada alle ore 13. L’esposizione deve rispettare questi orari. L’abbandono degli imballaggi di cartone all’esterno dei contenitori stradali determina degrado oltre a rappresentare un’infrazione al regolamento comunale: importante appiattire le scatole e comprimere gli scatoloni per ridurne il volume.

Alia ha provveduto a sostituire i vecchi cassonetti previsti nella fase transitoria: le nuove postazioni sono provviste di adesivi informativi che riportano le istruzioni e le modalità di conferimento dei vari materiali.

Si ricorda che il ritiro dei rifiuti ingombranti fino a tre metri cubi viene effettuato gratuitamente a domicilio prenotando il ritiro al call center di Alia attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888. 333 – da rete fissa e 199.105.105 – da rete mobile, con i costi previsti nel proprio contratto telefonico.

Si avvertono i cittadini che l’abbandono incontrollato dei rifiuti, oltre che un gesto di inciviltà, è un reato che prevede sanzioni amministrative e anche l’arresto per abbandono dei rifiuti pericolosi.

Si ricorda inoltre che è possibile conferire gratuitamente i rifiuti differenziati, gli ingombranti ed i RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), oli vegetali domestici, etc. presso il Centro di Raccolta di Monsummano Terme, in via Borsellino 28, aperto lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 12.30 alle ore 19.30; martedì e giovedì dalle ore 7.00 alle ore 13.30; sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

Fonte: Alia Spa

