In auto 22 dosi di cocaina a casa oltre 5mila euro, arrestati 2 uomini

Nel pomeriggio di ieri 3 settembre, i carabinieri del Norm della Compagnia di Cortona, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 28enne ed un 26enne, entrambi di origine albanese residenti in Valdichiana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo del territorio in Foiano della Chiana, i Carabinieri hanno notato un’autovettura che, allo loro vista, effettuava dei movimenti a scatti. Dopo un breve inseguimento è stato fermato il mezzo con a bordo i due soggetti albanesi, noti pluri-pregiudicati per reati specifici e già arrestati dai militari della Valdichiana, che si sono mostrati in un atteggiamento agitato e nervoso.

I militari hanno perquisito l'auto rinvenendo, occultato sotto il cambio, un involucro di cellophane contenente 22 dosi, pronte per lo spaccio, di cocaina. Successivamente hanno recuperato anche 570 euro, in banconote di vario taglio.

Durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti, nascosti sotto il materasso, 5.750 euro, sicuramente provento dell’attività di spaccio della droga.

Gli arrestati, concluse formalità di rito, sono stati tradotti presso Casa Circondariale di Arezzo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

