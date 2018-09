Paura nei pressi di Maliseti (Prato) per una utilitaria alimentata a gpl che ha preso fuoco in via Liliana Rossi, alla rotatoria di incrocio con viale Fratelli Cervi. L'incidente avvenuto in maniera autonoma è stato segnalato ai vigili del fuoco intorno alle 15.30. Le due persone anziane a bordo sono rimaste per fortuna illese. L'auto, una Peugeot, è andata completamente distrutta. I pompieri hanno spento le fiamme, bonificato e messo in sicurezza l'area.

Tutte le notizie di Prato