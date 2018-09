Avanguardie educative, prestigioso riconoscimento per il Circolo Didattico di Fucecchio

L'inizio della scuola è ormai imminente, ma per il Circolo Didattico di Fucecchio è gia tempo di riconoscimenti. L'istituto è stato individuato per la sua proposta innovativa e per la sua lunga storia di scuola sempre in prima fila verso il cambiamento e il rinnovamento, in particolare nel settore della didattica digitale, come scuola capofila tra le altre italiane all'interno dell'iniziativa promossa da INDIRE "Avanguardie Educative". "L'istituto di ricerca del ministero da anni-afferma la dirigente Colombai- ha cercato di portare a sistema le nuove pratiche ed esperienze didattiche di tante scuole italiane ed ha scelto il mio istituto per l'idea della flipped classroom, in particolare abbinata alla metodologia EAS (CREMIT Cattolica Milano) da noi sperimentata e attuata nelle classi da molto tempo."