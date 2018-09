Un piccolo capriolo è rimasto incastrato in un cancello di ferro che delimita una scalinata per l’accesso ad un sentiero nel Comune di Montaione, in via Cerroni, nei pressi di un agriturismo. Sul posto sono intervenuti i viigli del fuoco di Petrazzi che hanno tagliato un listello di ferro del cancello per liberare l’animale selvatico. Questo, dopo essersi ripreso, si è allontanato senza necessità del medico veterinario.

