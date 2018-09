Cobas Pisa: "Cordoglio per operaio Manutencoop di Pontedera"

Il 30 settembre un operaio della Manutencoop di Pontedera, prossima a un cambio appalto, ha deciso di chiudere col mondo terreno, si è tolto la vita. Le preoccupazioni che affliggono i lavoratori degli appalti sono cresciute, le incertezze di questo sistema non fanno i conti con le paure e le fragilità dovute alle responsabilità familiari, spesso, tali responsabilità possono indurre anche a scelte drammatiche. Il cambio appalto è sempre motivo di paure che, anche a causa del Jobs Act, rende gli operai vittime di questo sistema. Da qualche anno i lavoratori, sanno come finisce un rapporto di lavoro ma non hanno certezze di come inizierà, e se inizierà, quello successivo. Chi accompagna gli operai in questi passaggi, sa quanto sia importante rassicurare chi soffre delle paure indotte da questo sistema che ha già fatto troppe vittime. Sono necessari cambiamenti e garanzie, quelle garanzie cancellate negli anni in cui le imprese hanno immaginato che qualche divisa da indossare e qualche scopa per pulire, già creassero un appalto credibile. Non può, e non deve essere così. Hanno raso al suolo il valore del lavoro e hanno cancellato la dignità dei lavoratori, creando profonde e inimmaginabili incertezze. Ora basta! Siamo fortemente indignati di queste scelte violente che hanno fatto e continuano a fare vittime innocenti.

Confederazione Cobas Pisa Cobas Lavoro Privato

