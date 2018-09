Commercio abusivo in centro, sequestrati 3327 articoli

Ancora operazioni della polizia municipale contro il commercio abusivo nel centro storico. La scorsa settimana gli agenti del reparto antidegrado hanno sequestrato 3327 pezzi tra borse, braccialetti, ombrelli, pocho e statuette.

Tra piazza santa Croce, piazza Duomo, via Barbadori, via Calzaiuoli e via de' Benci sono stati fermati cinque venditori abusivi: quattro erano cittadini del Senegal e uno del Marocco. Tutti sono stati multati con un verbale da 5mila euro in base alla legge regionale sul commercio. Un altro venditore è invece riuscito a fuggire abbandonando a terra 12 borse con marchio contraffatto.

Complessivamente, ad agosto, sono stati sequestrati 10887 articoli e 51 venditori abusivi sono stati multati. Per quanto riguarda la merce contraffatta gli agenti, in cinque diverse operazioni, hanno recuperato 35 articoli. Un venditore è stato denunciato a piede libero.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

