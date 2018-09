Al via i lavori per il ripristino dell’impianto antincendio al parcheggio Stianti

Partiranno domani, mercoledì 5 settembre, i lavori per la riparazione del guasto all’impianto antincendio del parcheggio Stianti. L’intervento che sarà ultimato nel giro di pochi giorni, entro e non oltre la settimana in corso, è finalizzato alla riapertura e alla fruibilità dell’area di sosta rimasta chiusa nelle ultime settimane di agosto, ovvero il settore B. I cittadini potranno accedere al parcheggio Stianti e sostare comunque nel settore A. La zona del parcheggio interessata dai lavori continuerà ad essere interdetta alla sosta fino al completamento dell’intervento e sarà chiusa anche ai pedoni che potranno transitare esclusivamente per raggiungere gli ascensori.

Da domani, mercoledì 5 settembre, nel settore B del parcheggio Stianti dalle ore 8 fino al termine dei lavori sarà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli. Sarà garantita l’uscita veicolare dal parcheggio privato posto sotto il settore B1. Sarà attivo anche il divieto di transito pedonale, pur mantenendo dai settori A1 e A2 l’accesso pedonale verso gli ascensori, la scala che conduce al viale Corsini, l’accesso al Terminal Bus e al viale Terracini anche per le persone invalide.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Casciano Val di Pesa