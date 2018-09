Donazioni e trapianti, simposio medico e sinergia tra Cina e Italia

Al via oggi l'evento “Donazioni e Trapianti: una sinergia di intenti fra Italia e Cina” promosso da China 2000 Srl (www.china2000.it) e dal Centro Congressi al Duomo di Firenze (www.centrocongressialduomo.com) nell'ambito del Movimento Life Beyond Tourism© (www.lifebeyondtourism.org), in collaborazione con l'Associazione Toscana Trapianti e le associazioni aderenti al tavolo delle donazioni.

Realizzato con il patrocinio di importanti associazioni e aziende e con il supporto dei principali media partner locali, il convegno sul tema dei trapianti si svolgerà a Suzhou (Cina) con un ricco programma che da oggi al 9 Settembre suggellerà la sinergia di intenti tra Italia e Cina.

La giornata del 5 settembre rappresenterà l’apice del convegno in cui verranno presentate presso l'ospedale The First Affiliated Hospital of Soochow University le relazioni di professori e medici dei principali ospedali fiorentini e degli ospedali di Suzhou: una tappa fondamentale nella collaborazione fra l'ospedale di Suzhou e l'area ospedaliera fiorentina in tema di trapianti.

Nei giorni successivi, dal 6 al 9 settembre le aziende italiane che parteciperanno all’evento saranno visibili - con China 2000 e il Centro Congressi al Duomo - alla Medical Fair China 2018 (www.medicalfair.cn) grazie alla presenza di uno stand espositivo delle aziende aderenti al movimento Life Beyond Tourism© con una formula di rappresentanza già sperimentata.

Si tratta del terzo evento frutto della collaborazione iniziata nel 2015 da una iniziativa di China 2000 Srl con il Rotary Club Fiesole ed il Rotary Club Suzhou (club gemellati) che ha inoltre permesso di ospitare il Dr. Hu, chirurgo urologo, con un programma di stage a Firenze presso l'ospedale di Careggi.

La sinergia è stata confermata nel gennaio di quest'anno con la visita e la relazione dell'urologo cinese Dr. Li al Simposio organizzato a Firenze “Donazione e Trapianto: un percorso condiviso tra Italia e Cina” grazie anche all'importante contributo del Centro Congressi al Duomo, sede certificata della pratica applicazione di Life Beyond Tourism© che opera a favore del dialogo tra culture e con la collaborazione del suo ente di ricerca Istituto Life Beyond Tourism.

La formula della partecipazione di aziende aggregate nello stand legata al Movimento Life Beyond Tourism ha avuto successo già con la partecipazione di aprile alla Luxury Lifestyle di Shanghai, dove le aziende partecipanti italiane hanno potuto fare contatti importanti.

