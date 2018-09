A Firenze il Consiglio comunale ricorda Silvano 'Nano' Campeggi

“Le esequie di Silvano “Nano” Campeggi si sono svolte la scorsa settimana – ha ricordato, in Consiglio comunale, la presidente della Commissione cultura Maria Federica Giuliani – ma ci tengo a ricordare l'ultima mostra di Campeggi che è stata ospitata proprio in Palazzo Vecchio lo scorso gennaio in occasione del suo 95° compleanno. Era tornato a Firenze ed era felicissimo accanto alla moglie Elena ed il figlio Giovanni. La mostra fu inaugurata dal sindaco Nardella e dal sindaco di Bagno a Ripoli Casini. Chi ha partecipato ai funerali, con me c'era anche il consigliere Stefano Di Puccio, può testimoniare l'affetto e la grande stima che godeva questo grande artista.

In occasione della mostra nella Sala d'Arme “Divi e Diavoli” ho avuto il piacere di accompagnarlo a visitare il luogo della sua adolescenza, il liceo artistico di Porta Romana. L'occasione era il documentario sulla sua vita con l'incontro fra il Maestro e gli studenti cui ha trasmesso il suo grande amore per la vita e per l'arte. E' stato ricordato come l'artista che ha ritratto le grandi star di Hollywood, ha realizzato le più belle locandine di film che hanno fatto la storia del cinema ma Campeggi – ha ricordato la presidente Giuliani – ha realizzato anche tante altre opere che hanno avuto come temi i diavoli, l'isola d'Elba, un omaggio ai carabinieri. Non è stato solo un grande artista “Nano” Campeggi, è stato, soprattutto, una bella persona, solare ed aperta a tutti. Un grande artista che ci ha riempito d'orgoglio e che ha contribuito a far conoscere Firenze nel mondo”.

