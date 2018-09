Venerdì 7 settembre alle ore 10 e alle ore 12 saranno inaugurati ben due fontanelli di acqua pubblica: alle ore 10 in località Fiano, piazza Gasparri, ed alle ore 12 in località Sciano, via Case di Sciano, a fianco del circolo Arci. I due fontanelli infatti erogheranno sia acqua naturizzata a temperatura ambiente in modo gratuito, ma anche acqua naturizzata e refrigerata, anche gassata, a pagamento. Interverrà il sindaco Giacomo Cucini.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

