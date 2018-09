Furti e atti vandalici a scuola. Denunciati 11 minorenni e un 18enne

I Carabinieri della Stazione di Terranuova Bracciolini, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà un neo maggiorenne e 11 ragazzi minorenni, 4 dei quali stranieri, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni.

Nei mesi scorsi il preside di un istituto scolastico della zona si era rivolto ai carabinieri, dopo che ignoti avevano effettuato varie incursioni all’interno del plesso e rubato le casse audio di personal computer. Poi avevano incendiato 'per divertimento' vari flaconi di alcool, in una stanza seminterrata della struttura, nonché danneggiato alcuni banchi e cattedre con colla e inchiostro.

La circostanza di entrare nel plesso scolastico, ripetutasi più volte nei mesi di giugno e luglio scorsi, pare fosse diventata una vera e propria abitudine del gruppo, tanto che uno di essi è stato trovato in possesso delle chiavi di ingresso, trafugate all’interno della scuola.

I carabinieri, giunti all’identificazione del gruppo mediante indagini tradizionali, sono riusciti a recuperare e a restituire al dirigente scolastico sia le chiavi del plesso, sia il materiale sottratto.

Il maggiorenne e gli 11 minori, 5 dei quali non imputabili poiché inferiori di 14 anni, sono stati deferiti rispettivamente alla Procura della Repubblica di Arezzo e a quella per i Minorenni di Firenze per danneggiamento e furto aggravato in concorso, con l’aggravante della continuazione dei reati, essendosi introdotti in più circostanze nel plesso scolastico.

