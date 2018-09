Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati rinviati a giudizio dal gip di Firenze per la presunta emissione di fatture false da parte della loro società. Per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi la prima udienza sarà il 4 marzo. Le fatture sotto la lente d'ingrandimento sarebbero due, per un totale di 160mila euro più Iva. A giudizio anche l'imprenditore Luigi Dagostino, che in più rispetto ai Renzi è accusato anche del reato di truffa.

