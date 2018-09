Intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico: abbattuti 8 platani

In seguito al monitoraggio delle piante sul territorio effettuato da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, sono stati programmati dall’Amministrazione Comunale alcuni interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico, che prevedono l’abbattimento di 8 piante di platano affette da cancro colorato. Nello specifico, nel periodo che va dal 5 al 14 settembre, saranno abbattuti 3 platani su Lungarno Leopardi nei giorni 2 su Viale delle Cascine (nel primo tratto a destra tra Via Aurelia e Via Caduti del Lavoro), 2 sul lungarno D’Annunzio; 1 pianta in Via 2 Settembre.

Per l’esecuzione dei lavori, solo in prossimità della pianta da abbattere, dalle 8.00 alle 18.00 sarà occupata parte della carreggiata e istituito il senso unico alternato; se necessario il traffico sarà regolato con movieri. La ditta che si occupa della manutenzione del verde per conto del Comune di Pisa è Euroambiente.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pisa

