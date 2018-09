Lavori di Enel a una cabina elettrica a Orciano Pisano

Con il mese di settembre riprendono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per la manutenzione e il potenziamento del sistema elettrico nel territorio pisano: domani, mercoledì 5 settembre, infatti, le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno a Orciano Pisano per il restyling della cabina elettrica che fornisce alimentazione alla zona di via Roma, incroci via della Fornace Bassa, via Colline Pisane, via per Santa Luce, via della Quercia, via Spiaggiola, località Pieve Vecchia.

Nel dettaglio, i tecnici di E-Distribuzione rinnoveranno le apparecchiature elettromeccaniche dell’impianto, installando anche elementi di innovazione tecnologica, più resistenti ed efficienti. Nell’occasione i tecnici dell’azienda elettrica controlleranno anche l’assetto e la distribuzione dei carichi elettrici in tutta l’area.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per domani, mercoledì 5 settembre, dalle ore 9:00 alle 16:00, circoscrivendo l’area del “fuori servizio” a gruppi ristretti di utenze nelle vie suddette.

Fonte: Enel Italia Srl

