L'inedito di Fucini nelle 'conversazioni' al parco Rospigliosi

Con settembre tornano le conversazioni dell'Accademia di Masetto. Domenica 9 settembre 2018, alle ore 21.30, presso il Parco storico Rospigliosi, Lamporecchio, Lura Diafani terrà una conversazione su Renato Fucini, Italia Donati e «La maestrina». Restauro di una novella postuma.

Lo scrittore Renato Fucini lasciò inedito tra le sue carte il racconto La maestrina, ispiratogli dalla sua esperienza di ispettore scolastico nel circondario di Pistoia e di San Miniato (1879-1900) e anche dalla vicenda di Italia Donati. Lo pubblicò postumo, ma con dei tagli, e accorpandolo poi indebitamente alle novelle delle Veglie di Neri (1922), l’amico e bibliotecario Guido Biagi.

Quel racconto, che necessita di un doppio restauro filologico sull’originale autografo dell’autore (oggi alla Biblioteca Riccardiana di Firenze), sceneggia in forma parzialmente umoristica un campionario efficacissimo di alcune delle difficoltà drammatiche in cui si trovarono a lavorare nelle piccole comunità agricole le giovani maestre della neonata scuola pubblica, all’indomani dell’unità d’Italia. Sollecita una riflessione sulla tecnica narrativa di Fucini e sulla scelta dell’autore di lasciare il testo inedito, ma anche sui temi sociali che quella narrazione metteva in moto: la diffidenza verso il nuovo arrivato, lo straniero – in senso etimologico – rispetto alla comunità; la faticosa affermazione del concetto di istruzione obbligatoria e la relazione tra studio e emancipazione sociale; la sufficienza verso l’istruzione, se non quella che dia gli immediati mezzi per procurarsi il lavoro; il senso del possesso del corpo della donna; la maternità utilizzata come mezzo di controllo del corpo della donna, di mortificazione e soffocamento dell’identità personale e professionale nel femminile.

Tra le pubblicazioni più recenti di Laura Diafani, studiosa di Letteratura italiana nata in Cerbaia (frazione di Lamporecchio), dove tutt’ora risiede, sono i volumi: Alessandro Manzoni, Carteggi letterari, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2016-2017, 2 voll. (Edizione nazionale ed europea delle Opere di Alessandro Manzoni, con G. Tellini e I. Gambacorti,) e La fiaba prima della fiaba nella novellistica italiana dal Duecento al Seicento. Antologia, Perugia, Morlacchi, 2018 (con F. Scrivano e D. Vitali); e gli articoli: Tozzi «disfattista». Le novelle per «Il Soldato» (1916) e la retorica di guerra; Leopardi e il metodo della «Crestomazia italiana» di prosa; Fare il rovescio di Adamo. Il “canzoniere” di Sibilla Aleramo (2018).

Si tratta del 3° incontro del ciclo Conversazioni sulla storia e cultura del territorio della Valdinievole e del Montalbano Orientale. e si colloca nel quadro di “Musica e parole nel parco”, cinque appuntamenti musicali e letterari dedicati a grandi e piccoli che da venerdì 7 a lunedì 10 settembre si terranno nel Parco Storico I Giardinetti di Lamporecchio.

