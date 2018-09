A Livorno il festival CibArti, il programma completo

Il quartiere di Borgo Cappuccini ospiterà dal 6 al 16 settembre la prima edizione del festival CibArti, evento finale del percorso partecipativo del Comune di Livorno “Salute”, organizzato dall’Associazione culturale Eufemia in compartecipazione con Confcommercio.

Mostre, interventi di street art, workshop, concerti e spettacoli, CibArti proporrà dieci giornate di iniziative all’insegna della sostenibilità ambientale, della salute e della diffusione di buone prassi. Rappresenta dunque il gran finale del percorso partecipativo sulla strategia alimentare portato avanti dall’Amministrazione ed è concepito, pertanto, per sottolineare gli aspetti artistici e culturali del “concetto cibo”.

“Unire il cibo all’arte è alla base di questa prima edizione del Festival- ha esordito in apertura di conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa la vicesindacoStella Sorgente – una bella manifestazione che oltre a sviluppare il tema del cibo e le tematiche ad esso connesse, inserisce nella propria programmazione il ricordo della tragica alluvione che colpì la città lo scorso anno. L’acqua infatti sarà il tema ricorrente nelle sue varie declinazioni, compreso il disastro idrogeologico che affligge non solo il nostro territorio, e numerosi saranno gli appuntamenti per riflettere su ciò che tragicamente è accaduto “.

Le attività previste nel corso del Festival saranno numerose suddivise tra mostre, street art, forum, spettacoli, workshop e “racconti a tavola”. Sono previsti interventi di riqualificazione del quartiere quali la realizzazione di un murales e pitture di serrande di negozi, installazioni a tema ambiente , mostre fotografiche e forum sul cibo come sulla qualità della vita nel quartiere.

Per gli spettacoli in programma e per le degustazioni si consiglia la prenotazione : eufemialivorno@gmail.com 3351254370

Il programma :

6 settembre inaugurazione ore 19 a Palazzo Orlando

6-16 settembre ore 16 -20 a Palazzo Orlando

· mostra fotografica “I fondali di Calafuria” del fotografo subacqueo Stefano Frascati

· mostra del contest fotografico “I gesti del cibo”

· mostra “Urban Photograpy” del fotografo Luigi Angelica

· esposizione del progetto SALute, Filiera Corta e Produzione Grani Antichi

· esposizione sull'alluvione del 2017 con videoinstallazione “Gocce e Onde”

· esposizione fotografica “I bimbi motosi” di Roberta Diciotti

· esposizione “Un mondo di gocce” di Legambiente

· esposizione sul riciclo: Riciclare Premia e coordinamento Rifiuti Zero

· esposizione Shodo –l’arte della calligrafia giapponese di Evi Lenti

7 settembre

ore 17-19 a Palazzo Orlando workshop di scrittura creativa della scuola Carver

“La Palestra dei fondamentali, focus, sguardo, stupore, immaginazione”

imparare ad osservare e cambiare sguardo, divertendosi, per poter scrivere.

docente Francesco Mencacci

8 settembre

Ore 15 premiazione dell’Autorità Portuale per il contest fotografico “I gesti del Cibo”

ore 16- 19.30 a Palazzo Orlando workshop di Shodo “Le forme

dell'acqua”cinque modi per scrivere acqua con la calligrafia giapponese

- docente Evi Lenti

intera giornata a Porta a Mare con il mercato speciale di Coldiretti,

cookingshow e vendita alimenti preparati

ore 21.30

serata in musica al Teatro Orlando (via Primo Levi 27)- concerto di Giangi Debolini Jazz Quartet

9 settembre

ore 21.30 serata in musica al Teatro Orlando - selezione dall'opera “Elisir d'amore” raccontata da Barresi, con Letizia Cappelletti (soprano), Andrea Paolucci (baritono), Matteo Bagni (tenore) e Chiara Mariani (pianista)con

degustazione post teatrale con dolce Donizetti e calice vino

10 settembre

ore 10- 14 al Teatro Orlando forum sul cibo “Food and the City”

a cura di Confcommercio Livorno , modera Alessandro Guarducci del Tirreno, presenzia l’assessore al commercio Paola Baldari. Interverranno : Giaime

Berti, presidente del Consiglio del Cibo di Livorno che presenterà il progetto “Salute” , il presidente provinciale di Coldiretti che parlerà del marchio Campagna Amica. Puravitalabronica interviene con l'agronomo Fabio Langastro sulla propria esperienza a km 0. UniCoop interviene con David Ceccanti , categoria carni Unicoop Tirreno sulla campagna nazionale

“Alleviamo la salute”, intervento di Igd e di Assicurazioni Generali. Catering

Campagna Amica, di Puravitalabronica e Fisar

ore 16- 19 a Palazzo Orlando

workshop “Riciclarte” creare attraverso il riciclo per dare una seconda vita artistica agli oggetti - docente Maria Rosa Boscaglia

11 settembre

ore 18.30 al Ristorante Le Guglie, Porta a Mare, “La storia del cibo a

Livorno” raccontata dall'architetto Riccardo Ciorli con cena

11/12/13/14 settembre

ore 18.30- 20.30 workshop in Borgo Cappuccini “Urban e Street

Photography” quattro giorni ad osservare la giungla urbana ed affinare le

tecniche fotografiche - docente Luigi Angelica

13 settembre

ore 16.30- 20 al Teatro Orlando forum “Qualità della vita nel quartiere di Borgo

Cappuccini” presentazione dei risultati del secondo sondaggio sul tema, per un

confronto con i cittadini

ore 18.30 al Ristorante Le Guglie, Porta a Mare, “La storia del quartiere di

Borgo Cappuccini ” raccontata dall'architetto Riccardo Ciorli. Segue talk show

con apericena condotto dal direttore del Telegrafo

14 settembre

Ore 17.30 davanti alla sede di Unicoop Tirreno workshop per bambini “Oro blu” a cura di Unicoop Tirreno, progetto di educazione al consumo consapevole per un uso corretto dell’acqua.

15 settembre

ore 16.30- 20 forum “Ambientiamoci a Livorno”, modera il vice direttore

del Telegrafo, relatori: Capitaneria di Porto sul tema 'Inquinamento da plastica

nel mare”, WWF sul tema “I cambiamenti climatici e città resilienti”, Lipu sul

tema “Biodiversità in contesti urbani”, Asa Spa sul tema “Fontanelle

microfiltrate, e giocoh2occhio”, Paesaggi d'Acqua sul tema dei filtri, Acquario

di Livorno sull'”Impatto della pesca e fauna marina” . Paesaggi d’Acqua sul tema dei filtri di depurazione.

ore 21- 23 con partecipazione di Legambiente e Associazione Riciclare

Premia sul tema del riciclo e della raccolta differenziata

16 settembre

ore 17.30 al Teatro Orlando forum sulla Ludopatia organizzato da Quartieri

Uniti Eco- Solidali, Gruppo TILT seguito da un'anteprima dello spettacolo “Non

gioco più” regia di Maila Nosaglia, in collaborazione con la Compagnia teatrale

Libereparole.

Durante il festival e prima della sua inaugurazione sono previste le seguenti

attività di street art:

dal 3 settembre iniziano gli interventi di micro murales e la realizzazione di un murales nel quartiere a cura del prof. Alfredo Parentini con un gruppo di allievi del Liceo Cecioni.

Dal 5 settembre inizia la decorazione delle 12 saracinesche di alcune attività commerciali di Borgo a cura di Antonio Morozzi insieme ad un gruppo di artisti locali.

Fonte: Comune di Livorno