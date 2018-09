Lo sport scende in piazza a Montespertoli

Sabato 8 settembre a Montespertoli va in scena “Sport in Piazza”, una giornata all'insegna del divertimento durante la quale sarà possibile provare tutte le attività sportive che si possono praticare a Montespertoli. Si parte alle 15 in piazza del Popolo, con le prove degli sport, in compagnia di istruttori qualificati.

Durante il pomeriggio i bambini dai 5 agli 11 anni potranno provare tutte le discipline: dal calcio al ciclismo, dall'atletica al basket, dalla danza al karate, dalla ginnastica artistica alla pallavolo e al tennis. L'iniziativa è promossa dal Comune di Montespertoli, assessorato allo Sport, in collaborazione con Asd Montesport, Asd Montespertoli calcio e Pedale Certaldese Casa del Popolo Montespertoli.

“Quella di domenica è un’occasione per i più giovani di provare le discipline sportive - dichiara il vicesindaco di Montespertoli con delega allo Sport, Alessio Mugnaini - Un particolare ringraziamento va a tutte le associazioni sportive che con il loro contributo rendono possibile questa manifestazione”.

