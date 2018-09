Masterplan, Forza Italia: "Votiamo sì alla nuova pista di Peretola"

"Forza Italia oggi vota sì alla delibera sulla nuova pista di Peretola. Perchè per noi non ci possono essere né tatticismi né ambiguità. Un sì forte e chiaro per lo sviluppo dell'aeroporto, per tutti i vantaggi che porterà ai fiorentini e non solo. Speriamo solo di non dover aspettare ancora a lungo prima di iniziare, dopo anni di tira e molla tutti interni alla sinistra al governo di Firenze e Sesto e della Regione Toscana". Questa la dichiarazione dei consiglieri del gruppo Forza Italia Jacopo Cellai, Mario Tenerani, Mario Razzanelli e Luca Tani.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

