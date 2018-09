'Mediterraneo, un mare di storie' alla biblioteca di Scandicci

Giovedì 13 settembre 2018 dalle 21 la Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) ospita la terza edizione della Notte Magica, “Mediterraneo, un mare di storie”, con letture, laboratori, musica, teatro, narrazioni, poesia e la partecipazione di Anna Sarfatti, Michele Neri, Giovanni Gheri, Flavia D'Aiello, Pupi di Stac, Zaches Teatro, Gli Asini di Mercadante, Bizantina set acustico, Istituto comprensivo Spinelli, Scuola d'illustrazione di Scandicci, Fairitaly onlus, Farollo e Falpalà, Manitese, Amabis, MammeAmiche, Gruppo fotografico Prisma, Volontari Nati per leggere, Studenti dell'alternanza scuola lavoro. L'appuntamento di giovedì 13.9 è preceduto dalle due iniziative di “Aspettando la Notte Magica”: lunedì 10 settembre alle 21 “Mediterraneo senza confini, la favola di Amore e Psiche”, con Adalinda Gasparini e Claudia Chellini, voce narrante Giovanni Carli; mercoledì 12 settembre alle 21 il film di Gianfranco Rosi “Fuocoammare”.

La Notte Magica di giovedì 13 settembre è “una serata in cui la Biblioteca si trasforma per portare grandi e piccini alla scoperta di luoghi e culture baciati dal Mar Mediterraneo”, come spiegano gli organizzatori. “Incontreremo personaggi fantastici che uniscono diversi paesi, conosceremo meglio questo mare 'in mezzo alle terre' attraverso la sua vegetazione, le sue musiche, i balli, i suoi miti antichi che parlano all'uomo di oggi per ricordargli che quella linea dell'orizzonte è uguale per tutti”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

