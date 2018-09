Muore nel mare della Versilia turista bergamasca

Una 69enne bergamasca è morta a Tonfano di Marina di Pietrasanta mentre si stava concedendo un bagno in mare durante la sua vacanza con il marito. Un malore sarebbe stata la causa dell'annegamento. I bagnini hanno prestato subito soccorso, assieme a dei medici presenti in spiaggia fino all'arrivo dei sanitari inviati dal 118. Purtroppo le manovre di rianimazione effettuate anche con il defibrillatore non hanno avuto successo. La salma è ora a disposizione dei familiari per i funerali.

Tutte le notizie di Pietrasanta