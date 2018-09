Negata la Medaglia d'Oro al Merito civile al comune di Guardistallo

"La richiesta della Medaglia d'oro non presenta elementi ulteriori rispetto a quelli che hanno portato alla Medaglia di bronzo del 1977" e così Guardistallo non avrà, per adesso, la Medaglia d'oro al Merito civile. Lo ha reso noto il sindaco Sandro Ceccarelli tramite un lungo, e sofferto, post su Facebook.

La cittadina in provincia di Pisa è già stata insignita di un riconoscimento quarantun anni fa, il Ministero dell'Interno ha detto no alla nuova medaglia. Per Ceccarelli la notizia è stata un duro colpo e sui social il primo cittadino parla di giornata triste per la sua città. Ha già ricevuto il sostegno e il conforto dell'ANPI Pisa, dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, delle Comunità Ebraiche nonché della Fondazione Fratelli Rosselli e dice di voler proseguire nel suo cammino, tanto da volersi rivolgere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Ho cercato di fare ciò che nessuno ha mai osato fare (riunire i familiari nel comitato, chiamare il console tedesco, istituzionalizare la commemorazione, sdoganare il nostro dolore). Ho cercato di perorare una causa compromessa in partenza da altri. La partita è persa, ma il campionato è ancora aperto", scrive Ceccarelli su Facebook, "tocca fare i conti con gli errori commessi nel passato da altre persone, che per usare un adagio: nell'avere fretta la gatta frettolosa fece i gattini ciechi, allo stesso modo pur di avere una medaglia sul Gonfalone comunale, si prese una medaglia di terza classe quando era già pronta quella d'oro e bastava attendere. Le regole valgono per alcuni e per altri no, solo perché magari una città ha un parlamentare che perora la propria causa e perché te sei un piccolo comune e non ti considera nessuno".

