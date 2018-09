Nottissima 2018 fa 'riscoprire' la musica classica e gli angoli nascosti di Empoli

La musica classica sarà il filo conduttore di Nottissima 2018, l'evento empolese che saluta la stagione estiva con una serata d'eventi. Il palcoscenico a ingresso gratuito è il centro storico, dove si poserà lo 'sguardo lieto' di Ferruccio Busoni, ma sarà l'occasione per celebrare gli anniversari di Rossini, Debussy e Bernstein. Fino alle 1.30 in piazza Farinata di sabato 8 settembre, al Cenacolo degli Agostiniani, in piazza del Popolo e tra le vie del centro ci saranno spazi dedicati ai bambini e agli adulti, alla riscoperta della musica classica, jazz e anche rock.

Così ha commentato il sindaco Brenda Barnini: "Nottissima torna ed è una splendida notizia, chiude un'estate eccezionale per gli appuntamenti e per la loro qualità, torna completamente diversa perché abbiamo voluto trasformare questa notte magica in un grandissimo palcoscenico per la musica classica aperto a tutti. È una scelta rivoluzionaria e coraggiosa, in una città che due anni fa ha festeggiato Ferruccio Busoni. La musica classica può tornare a essere un'esperienza di carattere popolare, su questa scia stiamo preparando un'altra sorpresa che potrebbe diventare un'abitudine per questa città".

L'assessore alla cultura Eleonora Caponi: "Abbiamo scelto il blu come colore tematico perché rappresenta la profondità della notte e omaggio alla nostra squadra cittadina e al nostro gonfalone. Tra i cento artisti che si succederanno, la mostra fotografica di Sanzio Fusconi con la selezione di tutti i concerti di Empoli, in una installazione fotografica al chiostro degli Agostiniani. La serata si chiuderà in piazza Farinata con arie del repertorio lirico italiano e alla fine canteremo tutti il Va' Pensiero come segnale di speranza".

Marco Vincenzi del Centro Busoni: "La musica classica non è per vecchi, ma in Italia troppo spesso viene dimenticato. Abbiamo molti giovani della scuola di Fiesole e del conservatorio di Genova, è un bel segnale di vivacità e di vita".

Programma Nottissima 2018

PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI

ore 19.30

TUTTO BERNSTEIN!

Pontormo Sax Quartet

Sandro Tani sax soprano

Marco Vanni sax contralto

Giovanni Baglioni sax tenore

Omar Daini sax baritono

ore 20.30

Cinzia Borsotti mezzo soprano

Fabiola Formiga soprano

Francesca Maionchi soprano

Andrea Tobia pianoforte

MOZART da Le Nozze di Figaro: “Che soave zeffiretto”

BIZET da Carmen: “Habanera”

PUCCINI da La boheme: “Quando m’en vo”

BIZET da Carmen: “Seguidilla”

PUCCINI da Gianni Schicchi: “O mio babbino caro”

BIZET da Carmen: “Je dis que rien ne m'épouvante”

PUCCINI da La boheme “Donde lieta uscì”

OFFENBACH da I racconti di Hoffmann: “Barcarola”

ore 21.30

METAMORFOSI DEL PIANOFORTE - MUSICA NEL CIELO

Loretta Morrone danza acrobatica aerea

Pape Guirioli pianoforte

ore 22.00

AROUND VERDI

Alessandro Lanzoni pianoforte solo

ore 23.00

METAMORFOSI DEL PIANOFORTE - MUSICA NEL CIELO

Loretta Morrone danza acrobatica aerea

Pape Gurioli pianoforte

ore 23.30

CONCERTO FINALE

OMAGGIO ALL’OPERA ITALIANA

Veronica Lazzeri, soprano

Marco Mustaro tenore

Corale S. Cecilia di Empoli

Orchestra da Camera Fiorentina

Damiano Tognetti direttore

ROSSINI Sinfonia da La gazza ladra

BELLINI da Norma: “Casta diva”

VERDI Preludio da La Traviata

VERDI da La Traviata: “Coro delle Zingarelle e Mattadori”

VERDI da La Traviata: “Parigi o cara”

VERDI da Rigoletto: “Caro nome”

VERDI da Rigoletto: “La donna è mobile”

VERDI da Trovatore: “Vedi, le fosche notturne spoglie”

MASCAGNI da Cavalleria Rusticana: “La vergine degli angeli”

VERDI da Nabucco: “Va' pensiero”

MASCANI Intermezzo da Cavalleria Rusticana

PUCCINI da Tosca: “Vissi d’arte”

PUCCINI da Tosca: “E lucevan le stelle”

PUCCINI da La Boheme: “Mi chiamano Mimì”

PUCCINI da La Boheme: “O soave fanciulla”

PUCCINI da Madama Butterfly: “Un bel dì vedremo”

PUCCINI da Turandot: “Nessun dorma”

CHIOSTRO E CENACOLO DEGLI AGOSTINIANI

ore 19.00

LA BUONA, LA BRUTTA, LA CATTIVA

Un viaggio alla scoperta delle donne di Rossini

Katia Frese

Duo Mila

Federica Baronti flauto

Paquito Chiti pianoforte

ore 19.30

“VOCE ALLE COMPOSITRICI”

Performance musicale di Elisa Prosperi, Margherita Tani, Alice Ulivi e Archimossi.

(Prima Assoluta)

Musiche di Cecile Chaminade, Lili Boulanger, Pauline Viardot, Clara Shumann, Fanny Mendelssohn, Barbara Strozzi, Hildegard Von Bingen.

ore 21.15

MAGGIO METROPOLITANO

ARTISTI DEL CORO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Lisandro Guinis baritono

Saulo Garcia Diepa pianoforte

A. GinasteraCanciones populares Argentinas

F. GarciaLorca Canciones populares Españolas

M. RavelDon Quichotte à Dulcinée

F. PoulencChansons gaillardes

A. CoplandOld American Songs

ore 22.30

IMPROVVISO SCHERZO NOTTURNO

Un viaggio nella musica di Fryderyk Chopin

reading-concerto a cura di Matteo Corradini

Damiano Paci pianoforte

EMPOLI, CHE MUSICA!

Un racconto per immagini

Fotografie di Sanzio Fusconi

ARCHE’

Istallazione visiva a cura di Patrizio Arrighi, Serena Tani, Luca Vanni

SPAZIO BAMBINI – VIA LEONARDO DA VINCI E LARGO RESISTENZA

ore 18.30 (Via L. Da Vinci)

LA STRADA NEL BOSCO

Animazione, giochi teatrali a cura di Giallo Mare Minimal Teatro

ore 19.30 (Largo Resistenza) - ore 22.30 (Via L. D Vinci)

CERCATORE DI FARFALLE

Spettacolo di bolle di sapone di e con Lorenzo Cecchi – Circo Ribalta

ore 20.00 (Via L. Da Vinci)

UN’ORCHESTRA DI COLORI

Laboratori per bambini a cura di Trovamici

ore 21.00 (Via L. Da Vinci)

IL DRAGO A 7 TESTE

Spettacolo con burattini della compagnia teatrale Pupi di Stac

ore 22.00 (Via L. Da Vinci)

CON LA MUSICA SI PUÒ.. FARE!

Dimostrazione laboratorio di Cake design a cura di Trovamici

PIAZZA delle stoviglie

dalle ore 21.30

ELISABETTA DINI

Spettacolo di bolle di sapone e musica classica - Officine Tok

PIAZZA Madonna della Quiete

ore 19.30

STRAX TRIO

Giada Moretti, saxofono

Erica Fialà, violino

Alice Chiari, violoncello

ore 20.30

LA BUONA, LA BRUTTA, LA CATTIVA

Un viaggio alla scoperta delle donne di Rossini

Katia Frese

Duo Mila

Federica Baronti flauto

Paquito Chiti pianoforte

ore 21.00

TUTTO BERNSTEIN!

Pontormo Sax Quartet

Sandro Tani, sax soprano

Marco Vanni, sax contralto

Giovanni Baglioni, sax tenore

Omar Daini, sax baritono

ore 22.00

TROPPE ARIE

Spettacolo comico musicale

Trio Trioche

PIAZZA DEL POPOLO

A tutta danza

Rassegna delle scuole di danza

ore 21.00 - Art de la danse

ore 21.20 - Zephyr

ore 22.00 - Jump

ore 22.30 - Simon Dance

ore 23.00 - Lindy Hop

PIAZZA della vittoria

ore 22.30

THE BEATBOX

Concerto spettacolo dedicato ai Beatles

via roma

SYMPHONY

Live painting a cura di Luca Scopetti

Artisti: Diego Magliani, Stefano Casigliani, Daiana Lambardi, Rohan Kahatapitiya, Stelleconfuse, Giacomo Cappetta, Alessia Mazzei, Luca Sigali, Caterina Betti, Camilla Barberi, Elena Prosperi & Michele Dibari, Alessio Pellegrini, Luca Davini, Le Rusco, Giada Matteoli, Maria Teodolinda Cennamo, Filippo Silvino, Nuoya Zhong

via delle murina

MITO E AMORE

Installazione di tele a cura di Giulia Gaccione

VIE DEL CENTRO STORICO - PARATE

ore 21.30

CODEXNATURAE

di Antitesi teatro - circo

parata di strada

ore 18.30 – 22.00

ARCHIMOSSI

Orchestra d’Archi itinerante al femminile

ore 19.30 – 22.00

LINDY HOP IN FLORENCE

VICOLO SANTO STEFANO

ATTRAVERSO LO SPECCHIO

Installazione realizzata da Federico Melani di Oggetti e Soggetti d’arte.

PUNTI MUSICA PER LE VIE DEL CENTRO

STRAX TRIO

Giada Moretti, saxofono

Erica Fialà, violino

Alice Chiari, violoncello

LA BUONA, LA BRUTTA, LA CATTIVA

Un viaggio alla scoperta delle donne di Rossini

Katia Frese

Duo Mila

Federica Baronti flauto

Paquito Chiti pianoforte

TUTTO BERNSTEIN!

Pontormo Sax Quartet

Sandro Tani, sax soprano

Marco Vanni, sax contralto

Giovanni Baglioni, sax tenore

Omar Daini, sax baritono

CANTI POPOLARI: UNA RILETTURA D'AUTORE

Canti popolari da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Grecia, Slovacchia, Francia e Spagna, interpretati e riletti da alcuni compositori del 900'

Ilaria Savini voce

Simone Faraoni pianoforte

Michele Lovito percussioni

Cinzia Borsotti mezzosoprano

Fabiola Formiga soprano

Francesca Maionchi soprano

Andrea Tobia pianoforte

MOZART da Le Nozze di Figaro: “Che soave zeffiretto”

BIZET da Carmen: “Habanera”

PUCCINI da La boheme: “Quando m’en vo”

BIZET da Carmen: “Seguidilla”

PUCCINI da Gianni Schicchi: “O mio babbino caro”

BIZET da Carmen: “Je dis que rien ne m'épouvante”

PUCCINI da La boheme “Donde lieta uscì”

OFFENBACH da I racconti di Hoffmann: “Barcarola”

Guia Conforti, soprano

Martina Barreca, soprano

Leonardo Ricciarelli, piano

Musiche di: Handel, Mozart, Rossini, Mascagni, Puccini

Melania Minacci, pianoforte

Musiche di Mozart

Filippo Grilli, pianoforte

Musiche di Brahms

Beatrice De Maria pianoforte

M. CLEMENTI dalla Sonata in fa diesis minore op. 25 n. 5: Allegro con espressione

F. CHOPIN Andante spianato e Grande Polacca brillante in mi bemolle maggiore op. 22

C. DEBUSSYL’isle joyeuse

Lorenzo Famà pianoforte

D. SCARLATTI Sonata in la maggiore K 39

F. CHOPIN Studio in fa maggiore op. 10 n. 8

Studio in la minore op. 25 n. 11

R. SCHUMANN Variazioni in fa maggiore sul nome ABEGG op. 1

C. DEBUSSY Feux d’artifice (Préludes II, 12)

M. RAVEL da Le tombeau de Couperin: Menuet et Toccata

Davide Marcati pianoforte

D. SCARLATTI Sonata in sol maggiore K 125

F. CHOPIN Studio in do maggiore op. 10 n. 1

A. SCRIABIN Studio in do diesis minore op. 42 n. 5

F. LISZT Grande Studio da Paganini n. 3in sol diesis minore (“La campanella”) Mephistovalzer

C. DEBUSSYCe qu’a vu le vent d’ouest (Préludes I, 7)

Samuele Fracassi pianoforte

J. S. BACH Preludio e Fuga in mi maggiore (Clavicembalo ben temperato II, 9)

D. SCARLATTI Sonata in sol maggiore K 454

W. A. MOZART dalla Sonata in si bemolle maggiore K 333: Allegretto spiritoso

C. DEBUSSY Les collines d’Anacapri (Préludes I, 5)

F. CHOPIN Scherzo n. 2in si bemolle minore op. 31

Lisa e Mara Amirfeiz violoncello e pianoforte

J. B. BARRIÈRE dalla Sonata n. 4 in sol maggiore per 2 violoncelli: Allegro

J. S. BACH Preludio e Fuga in do minore (Clavicembalo ben temperato I, 2) per pianoforte solo

J. S. BACH dalla Suite n. 3in do maggiore per violoncello solo: Bourrée

G. FAURÉ Élégie in do minore op. 24 per violoncello e pianoforte

C. DEBUSSY Scherzo in re maggiore per violoncello e pianoforte

F. CHOPIN Studio in do minore op. 10 n. 12 per pianoforte solo

Studio in do diesis minore op. 25 n. 7 per violoncello e pianoforte (trascrizione di A. Glazunov)

R. SCHUMANN3 Pezzi fantastici op. 73 per violoncello e pianoforte

Erica Parodi flauto

Silvia Ottaviani pianoforte

Ph. GAUBERT Nocturne e Allegro scherzando per flauto e pianoforte

C. SAINT-SAËNS Romance in re bemolle maggiore op. 37 per flauto e pianoforte

C. DEBUSSY Syrinx per flauto solo

G. FAURÉ Fantaisie in mi minore op. 79 per flauto e pianoforte

Luca Arrigo flauto

Cecilia Oneto flauto

L. v. BEETHOVEN Allegro e Minuetto in sol maggiore WoO 26

G. CAMBINI Duetti op. 11 n. 1 in re maggiore e n. 6 in re maggiore

J. J. QUANTZ Duetto in sol maggiore op. 2 n. 1

W. A. MOZART Duetto in sol maggiore (n. 1 da 6 Duetti K Anh 156)

W. A. MOZART Arie da Don Giovanni e da Il flauto magico (trascrizioni d’epoca)

Amos e Alessandro Bono violino e chitarra

A. VIVALDI dalla Sonata in sol maggiore op. 2 n. 8 per violino e basso continuo: Preludio, Giga e Corrente

J. S. BACH dalla Partita n. 1 in si minore per violino solo: Sarabanda e Double

N. PAGANINI Sonata in la minore (Centone, n. 1)

F. KREISLER Preludio e Allegro in mi minore nello stile di Pugnani per violino e chitarra

E. SEVERN Danza polacca in re maggiore op. 82 per violino e chitarra

Leonardo Priori violino

J. S. BACH dalla Partita n. 3 in mi maggiore: Preludio e Giga

S. PROKOFIEV Sonata in re maggiore op. 115

Martina Bellesi violoncello

J. S. BACH Suite n. 1 in sol maggiore

Annamaria Parri flauto

G. DONIZETTI Sonata

M. RAVEL Pavana

M. BLAVET Sonata n. 4

P.A. GENIN Tema e var. 1-2-3-4 Carnevale di venezia

ANONIMO Greensleeves Tema e variazioni

BIZET-BORNE Habanera tema e variazioni

C. DEBUSSY Syrinx

BORODIN Danza polovesiana

A. VIVALDI Sonata n. 2

J. QUANZ Concerto in mi -

J.S. BACH Sonata n. 4

MENDELSSOHN-BARTHOLDY Notturno dal "Sogno di una notte d'estate"

Giuseppe Alberti tromba

Vincenzo Scognamiglio clarinetto

Eugenio Pannocchi chitarra

ANONIMO Greensleves

ANONIMO Giochi Proibiti (romanza)

ISAAC ALBENIZ Asturias

A. RAMIREZ Alfonsina and the sea

M. DE FALLA Homenaje

