"Panino da mangiare 'in corsa', che ridere": l'ironia di Torselli (FdI) a Firenze

“Dopo gli idranti dello scorso anno, il sindaco Nardella si è inventato il panino da mangiare ‘in corsa’ o comunque ‘in maniera decorosa’. Non fossimo di fronte ad un problema molto grave che investe via dei Neri, ma anche altre aree del centro storico, ci sarebbe da morire da ridere. Purtroppo, invece, si tratta della verità, indice di una cosa sola: Nardella e il Pd hanno finito da tempo le idee per amministrare Firenze e ormai sono ridotti ad inventarsi una buffonata dietro l’altra per tentare di sopravvivere politicamente fino alla prossima primavera, quando il voto dei cittadini non lascerà loro alcuna prova d’appello”. Questo è quanto ha dichiarato oggi il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Francesco Torselli, commentando l’ordinanza ‘anti-bivacco’ presentata dal sindaco di Firenze.

“La soluzione per via de Neri - spiega Torselli - non è certo un’ordinanza fatta il 4 di settembre, quando ormai la stagione estiva è pressoché finita. Nardella tenta goffamente di chiudere la stalla quando i buoi sono già da tempo fuggiti. Se in via de’ Neri ci sono attività di somministrazione che richiamano ogni giorno migliaia di persone, il compito di Palazzo Vecchio non è quello di combatterle, ma di trasformarle da problema in ricchezza”.

“Abbiamo chiesto alla Commissione Sviluppo Economico - conclude Torselli - di ascoltare immediatamente il comitato dei cittadini e dei commercianti di via de’ Neri, nella speranza di trovare, insieme a loro, iniziative da prendere per trasformare via de’ Neri in una gradevole attrazione per i turisti e non più un luogo da problematico. Ci immaginiamo una porzione di città con addetti alla pulizia attivi 24 ore su 24, servizi innovativi studiati appositamente per i turisti, distribuzione gratuita di acqua fresca, luoghi di sosta accoglienti e studiati appositamente per chi viene in città, ecc...”.

Fonte: Ufficio Stampa

