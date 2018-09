Pinocchio con il cuore, mostra di Mario Madiai a Collodi

“Pinocchio con il cuore” è la mostra di Mario Madiai, al Museo del Parco di Pinocchio di Collodi (Pescia PT), aperta tutti i giorni dal 4 settembre al 18 ottobre 2018. Ingresso libero per i visitatori del parco che potranno ammirare 16 opere dell’artista toscano indicato dal critico d’arte Riccardo Ferrucci come “Uno dei protagonisti della pittura contemporanea” (Parco di Pinocchio: 0572-429342 – www.pinocchio.it)

Con esposizioni in Italia e all’estero, Madiai vive e lavora tra Lorenzana (Pisa) e gli Stati Uniti. “Un gradito ritorno quello di Madiai al Parco di Pinocchio di Collodi dove presenta una serie di nuove opere, ancora una volta ispirate dal burattino” dice il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi. “La caratteristica profonda del suo fare artistico permette a Madiai di attraversare il mondo dell’infanzia e la favola senza perdere una profonda coerenza compositiva, una raffinata stesura pittorica” scrive il critico d’arte Riccardo Ferrucci in “Mario Madiai : un sogno italiano”.

Nato a Siena nel 1944, Mario Madiai ha studiato all’Istituto statale d’Arte di Lucca. Un talento precoce. Poco più che ventenne, le sue opere hanno conquistato presto l’attenzione della critica e del pubblico di appassionati d’arte. Di lui si sono occupati studiosi e critici come Pier Carlo Santini, Elio Mercuri, Tommaso Paloscia, Matina Corgnati. Sempre Riccardo Ferrucci scrive: “Madiai nel suo cammino artistico ha attraversato nuclei tematici differenti : dai paesaggi toscani alle rose, dai girasoli alle nature morte, da visioni di città alle storie di Pinocchio, da stagioni figurative ad opere più informali, ma il filo rosso che lega le sue opere e la sua creatività è l’autenticità dell’uomo, vero sognatore ad occhi aperti, sperimentatore di tecniche diverse per arrivare a dare un’emozione autentica a noi spettatori. L’artista si colloca compiutamente nella stagione della pittura italiana più creativa, in una dimensione evocativa e poetica, non limitandosi a riprodurre la realtà, ma inventando forme e colori che guardano a sentimenti profondi ed eterni dell’uomo. (…) nella sua stagione della maturità continua a sperimentare tecniche e forme diverse per descrivere un mondo complesso, ma che tende ad avere un aspetto quasi infantile. Al fondo del suo lavoro c’ è un’idea di gioco che trasforma il visibile in un luogo incantato e produce in noi spettatori un senso del meraviglioso e del fantastico …” (“Mario Madiai : un sogno italiano”).

La mostra è aperta tutti i giorni con il seguente orario: dal 4 settembre al 23 settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 20.00; dal 24 settembre al 18 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. La biglietteria del Parco di Pinocchio chiude 45 minuti prima della chiusura del parco. Per informazioni: (+39) 0572 - 429342 – www.pinocchio.it – fondazione@pinocchio.it

